Gurugram News: लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा

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गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इसके लिए पंजीकरण 17 सितंबर को सेवा दिवस से शुरू होगा। पहले एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाएं ही योजना की पात्र थीं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि गुरुग्राम जिले में करीब 80,700 संभावित मामले हैं। इन सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। ब्यूरो