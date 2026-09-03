Gurugram News: पुलिसकर्मियों ने निष्पक्षता और मानवीय पुलिसिंग की शपथ ली

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गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को पुलिस शपथ ली। यह शपथ पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, यातायात पुलिस और अपराध इकाइयों में दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता और मानवीय पुलिस कार्य के प्रति संकल्प लिया। सभी पुलिसकर्मियों ने भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने का संकल्प लिया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पालन करने की प्रतिज्ञा की। पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया। उन्होंने कानून का निष्पक्ष पालन करने की प्रतिज्ञा की। आमजन की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी प्रतिज्ञा की। महिलाओं और बच्चों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो