नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना उद्देश्य : विधायक

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। विधायक मुकेश शर्मा ने शनिवार को वार्ड 34 और वार्ड 31 में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन कार्यों का उद्देश्य स्थानीय विकास को गति देना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस दौरान क्षेत्र के पार्षद और बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे।वार्ड 34 में राजेंद्रा पार्क से दौलताबाद फ्लाईओवर होते हुए धनवापुर रोड तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। टेकचंद नगर में 500 एमएम सीवर लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड का निर्माण भी शुरू किया गया। इनसे आवागमन, जल निकासी और नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी। वार्ड 31 में मियांवली कॉलोनी में सीवर, पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल रोड का शिलान्यास हुआ। सात पार्कों का जीर्णोद्धार और सुभाष नगर स्थित गुरु द्रोणाचार्य तालाब का नवीनीकरण भी किया जाएगा। भीम नगर में पार्क एंट्री, बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग टाइल्स पथ का निर्माण होगा। पटौदी चौक से एनटीएस बूस्टर तक मेन पाइपलाइन डालने का कार्य भी शामिल है।हर वार्ड में विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकतामुकेश शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम के हर वार्ड में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विकसित गुरुग्राम के संकल्प को दोहराया। सड़क, सीवर, पेयजल और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका लक्ष्य शहर के हर परिवार तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रवासियों की आवश्यकताओं और सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।