Gurugram News: लावारिस पशुओं के जमावड़े से परेशानी

Gurugram News: लावारिस पशुओं के जमावड़े से परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:34 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:34 PM IST
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बादशाहपुर। गांव की गलियों को लावारिस पशुओं ने आरामगाह बना लिया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। वाहन चालकों को बीच सड़क पर बैठे पशुओं का अंदाजा नहीं हो पाता है, जिससे वह पशुओं से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। यह पशु कचरे से भोजन करते नजर आते हैं। ग्रामीण हरेंद्र राव ने बताया कि कई दूध डेयरी के संचालक पशुओं का दूध निकालकर इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो कचरे से भोजन और गोबर करते हुए नजर आते हैं। इसके कारण सफाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कई बार प्रशासन से पशुओं से निजात दिलाने और राहगीरों और वाहन चालकों के लिए आवागमन सुगम बनाने के लिए अपील भी की है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। संवाद
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