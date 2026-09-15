Gurugram News: एंटी लार्वा मिलने पर 157 घरों को नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा की जांच और फागिंग अभियान जारी है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत मंगलवार को टीमों ने 157 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जिले में अब तक 2859 घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इस दौरान 165 लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की गई, लेकिन किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। जिले में अब तक डेंगू के कुल 60 मरीज मिल चुके हैं। संवाद