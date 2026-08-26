Gurugram News: निश्चय अकादमी ने क्राफ्ट अकादमी को दो विकेट से हराया, मयंक बिष्ट बने जीत के हीरो

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गुरुग्राम। निश्चय क्रिकेट अकादमी के मैदान पर बुधवार को खेले गए 35 ओवर के मुकाबले में निश्चय क्रिकेट अकादमी ने क्राफ्ट क्रिकेट अकादमी को दो विकेट से हराकर जीत दर्ज की। क्राफ्ट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 ओवर में 183 रन बनाए। रियान ने 16, कप्तान अथर्व यादव ने 13 और देव कपूर ने 11 रन बनाए। निश्चय की ओर से मयंक शर्मा ने तीन, विहान और कप्तान अमृत यादव ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए निश्चय अकादमी ने 32.4 ओवर में आठ विकेट खोकर 185 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सक्षम यादव ने 35 रन बनाए, जबकि मयंक बिष्ट ने 78 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। क्राफ्ट की ओर से मेहान ने तीन विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन के लिए मयंक बिष्ट को जीत का हीरो माना गया। संवाद