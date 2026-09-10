Gurugram News: आज तय होगा कौन बनेगा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष

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नंबर गेम- 12 बूथों पर ईवीएम से डाले जाएंगे वोटसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिला बार एसोसिएशन के छह पदों पर खड़े 26 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शुक्रवार देर शाम तक हो जाएगा। जिले के 6367 अधिवक्ता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अधिवक्ता वोट करेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद गिनती शुरू कर दी जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी चुनाव समिति ने पूरी तैयारियां कर ली है। कुल 12 बूथ बनाए गए हैं । एक बूथ पर करीब 530 मतदाता को रखा गया है।प्रशासन की तरफ ईवीएम के साथ प्रशिक्षित मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। गुरुग्राम के नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज को चुनाव के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। चुनाव समिति, आरओ, एआरओ और गवर्निंग बाडी के सदस्य मतदान स्थल पर निगरानी, प्रबंधन और प्रशासन कार्य संभालेंगे। उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंटों को मतदान बूथ के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। मतदान से लेकर मतगणना तक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव और मतगणना की लाइव जानकारी दिखाने के लिए अदालत परिसर में ही तीन बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें एक स्क्रीन हाल नंबर आठ और दो स्क्रीन मतदान बूथों के बाहर लगाई गईचुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। -सतबीर सिंह तंवर, चुनाव अधिकारी, जिला बार एसोसिएशनयह प्रत्याशी हैं मैदान में1. अध्यक्ष पद - विनोद राव, मनोज यादव, कमलजीत कटारिया, कुलभूषण भारद्वाज, संतोख सिंह और विनीता2. सचिव पद - राकेश यादव, विश्वेंद्र यादव, प्रशांत ठाकरान, शैलेंद्र बहल, प्रवीण यादव और खुशबू रानी प्रत्याशी3. उपाध्यक्ष पद के लिए लक्ष्य भारद्वाज,सुधीर सिंह धनखड़,दमन शर्मा,नरेश कुमार, साहिल यादव और अनूप यादव ने नामांकन किया।4. उपाध्यक्ष(महिला)- ज्योत्सना भूचर,योगिता, सुनीता यादव और रेणु माहेश्वरी5. संयुक्त सचिव- विक्रम यादव और योगेश कुमार6. कोषाध्यक्ष - रीना झा और अक्षत जैन