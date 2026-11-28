गड्ढा खोदकर दफनाई लाश, शव पर डाला था नमक

इसी विवाद के चलते आठ नवंबर को सेक्टर-63ए, कादरपुर टी-पॉइंट के पास बनी झुग्गियों में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी बबलू ने मृतक नईम पर चाकू से वार किया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अपने पहने हुए कपड़े जला दिए और मृतक के शव को पास स्थित पुराने पानी के टैंक में मिट्टी खोदकर दबा दिया और ऊपर से नमक डालकर मिट्टी से ढक दिया।



पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वारदात में प्रयोग किया गया हथियार व अन्य बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।