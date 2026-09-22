Gurugram News: गोपाल बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। जिले के सीपीएल क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को पीडीए-11 की टीम ने आनंद क्रिकेट क्लब की टीम को 2 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आनंद क्लब की टीम ने 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पीडीए-11 की टीम ने 19.2 ओवर में 8 विकेट खोकर 150 रन बनाए। पीडीए की ओर से गोपाल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और आदी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद