Gurugram News: फरीदाबाद ने गुरुग्राम को चार विकेट से हराया

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फरीदाबाद। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेले गए महिलाओं के अंडर-19 क्रिकेट मुकाबले में फरीदाबाद की टीम ने गुरुग्राम को चार विकेट से हराया। गुरुग्राम की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 60 रन बनाए। फरीदाबाद की ओर से मानक कठूरिया ने दो, राजनंदनी और कशिश चंडिला ने एक-एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फरीदाबाद की टीम ने 10 ओवर में ही चार विकेट के नुकसान पर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम के लिए आन्या सक्सेना ने 31 रन की उपयोगी पारी खेली। फरीदाबाद टीम की जीत पर कोच मंजू और ममता ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद