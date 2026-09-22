Gurugram News: व्यक्ति को कुचलने के मामले में चालक गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:55 PM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-57 में शनिवार को तिगरा गांव के पास शराब के नशे में एक पार्किंग में सो रहे युवक पर गाड़ी चढ़ाने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के पोता शिवनगर बन श्यामनगर गांव निवासी मिथुन के रूप में हुई है। मृतक के बेटे की शिकायत पर सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता गांव तिगरा में शराब के नशे में पार्किंग क्षेत्र में सो गया था। इसी दौरान एक कार चालक ने लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए इसके पिता को कुचल दिया गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के पास से पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। संवाद
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