Gurugram News: 17 से होंगी ड्राइंग व भाषण प्रतियोगिताएं
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:04 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:04 PM IST
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गुरुग्राम। जिले के राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और विचार सामने रखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर ‘मेरे सपनों का भारत सेवा संकल्प अभियान’ के तहत 17 से 24 सितंबर तक ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूल स्तर पर 17 से 21 सितंबर तक मुकाबले होंगे, जबकि चयनित विद्यार्थी 22 से 24 सितंबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं के लिए विकसित भारत, राष्ट्रीय एकता, जनकल्याणकारी योजनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत-2047 जैसे विषय निर्धारित किए गए हैं। ड्राइंग प्रतियोगिता में विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता दिखाएंगे, जबकि भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। संवाद
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