Gurugram News: सफाई हुई सफाचट, मलबा आया झटपट

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संवाद न्यूज एजेंसीबादशाहपुर। निर्माण एवं तोड़फोड़ (सीएंडडी) कचरा प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत और नए दिशानिर्देश अधिसूचित करने के बावजूद शहर में अवैध रूप से मलबा फेंकने की समस्या थम नहीं रही है। गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन और राजेश पायलट मार्ग के किनारे एक बार फिर निर्माण सामग्री और मलबे के भारी ढेर देखे जा रहे हैं।13 सितंबर को स्थानीय निवासियों ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद नगर निगम ने कचरे को साफ करा दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी जगह पर दोबारा नया मलबा डंप कर दिया गया। सेक्टर-55 निवासी सत्यपाल कंबोज ने बताया कि यह स्थिति एमसीजी के कचरा प्रबंधन ढांचे और उसके अमल में भारी चूक को दर्शाती है।उन्होंने कहा कि समस्या केवल साफ करो और भूल जाओ के आधार पर चल रही है। जब तक नियमित गश्त, सीसीटीवी से निगरानी, भारी जुर्माना और सीएंडडी कचरे का सही प्रबंधन नहीं होता है, तब तक सफाई अभियान केवल कागजी साबित होंगे।राजेश पायलट मार्ग पर घाटा गांव के पास स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जमीन डंपिंग स्थल में बदल चुका है। कई सीजीएचएस सोसाइटियों के ठीक पीछे स्थित इस जमीन के चारों ओर दीवार बनी होने के बावजूद अवैध रूप से कचरा फेंकना जारी है। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसक समस्या से निजात दिलाने के लिए मांग की है। वहीं, सेक्टर-39 की भी यही स्थिति है।