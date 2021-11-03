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Gurugram News: एक नवंबर से शुरू होगा दौलताबाद में एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

Sat, 29 Aug 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:12 AM IST
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Agri-Business Management Institute to start in Daulatabad from November 1.
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का गुरुग्राम में खुलेगा कैंपस
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नंबर गेम-5 एकड़ में बना है कैंपस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का कैंपस शुरू होने जा रहा है। सेक्टर-103 स्थित दौलताबाद गांव में एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और फैकल्टी की शुरुआत एक नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर होने की उम्मीद है। दौलताबाद गांव में करीब पांच एकड़ में बने इस संस्थान के शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसमें एमबीए के तीन पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

कैंपस का भवन बनकर तैयार है। इसे संचालन के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए कुछ बचे हुए कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों पर करीब 1.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत फॉल्स सीलिंग, इंटरनेट और बिजली से जुड़े कार्य किए जाएंगे। साथ ही संस्थान के भवन पर नाम के अक्षर और अन्य जरूरी साइनेज लगाए जाएंगे। फैकल्टी ट्रांजिट हाउस में भी आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी किया गया और सभी कार्य तीन माह के अंदर पूरा कराने की योजना है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संस्थान से कृषि क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
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ये पाठ्यक्रम होंगे शुरू
- एमबीए इन एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट
- एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट
-एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट
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