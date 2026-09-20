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गुरुग्राम में थार के बाद बलेनो चालक का आतंक: कैब को मारी जोरदार टक्कर, युवक पर चढ़ाने का प्रयास; वीडियो वायरल

Sun, 20 Sep 2026 09:21 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 20 Sep 2026 09:21 AM IST
सार

गुरुग्राम में सड़क पर मनमानी और बेलगाम ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है। कुछ समय पहले शहर में थार से स्टंट और आतंक मचाने की कई घटनाएं सुर्खियों में रही थीं, और अब एक बलेनो कार चालक की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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After the Thar incident a Baleno driver goes on a rampage in Gurugram rams into a cab and attempts to run over
कार चालक का आतंक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम में सड़क पर मनमानी और बेलगाम ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है। कुछ समय पहले शहर में थार से स्टंट और आतंक मचाने की कई घटनाएं सुर्खियों में रही थीं, और अब एक बलेनो कार चालक की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताजा मामला गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 38 का है, जहां शनिवार रात एक बलेनो चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।

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कैब को मारी जोरदार टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, शनिवार की देर रात सेक्टर 38 में बलेनो कार के चालक ने एक कैब (टैक्सी) को जानबूझकर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 
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युवक को कुचलने का प्रयास
हद तो तब हो गई जब आरोपी ने एक युवक के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ चालक ने युवक को कुचलने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।
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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यह खौफनाक वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लोग इंटरनेट पर वीडियो शेयर कर गुरुग्राम पुलिस से आरोपी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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