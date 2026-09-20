गुरुग्राम में थार के बाद बलेनो चालक का आतंक: कैब को मारी जोरदार टक्कर, युवक पर चढ़ाने का प्रयास; वीडियो वायरल

गुरुग्राम में सड़क पर मनमानी और बेलगाम ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है। कुछ समय पहले शहर में थार से स्टंट और आतंक मचाने की कई घटनाएं सुर्खियों में रही थीं, और अब एक बलेनो कार चालक की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताजा मामला गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 38 का है, जहां शनिवार रात एक बलेनो चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।

विज्ञापन