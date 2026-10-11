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Ghaziabad News: गंगनहर पर घूमने आए युवक से मारपीट, दो नामजद समेत अन्य पर आरोप

Sun, 11 Oct 2026 02:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:21 AM IST
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Youth assaulted while visiting the Ganga Canal; accusations leveled against two named individuals and others
मुरादनगर। गंगनहर पर दोस्तों के साथ घूमने आए युवक के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने दो नामजद युवकों समेत अन्य पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है।
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गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित आकाश नगर निवासी रोहित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शुक्रवार को वह अपने दोस्तों के साथ मुरादनगर गंगनहर पर घूमने आया था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद मोदीनगर के रोरी निवासी शिवम चौधरी, पीयूष चौधरी और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में रोहित को चोटें आईं। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर शिवम, पीयूष व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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