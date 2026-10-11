Ghaziabad News: गंगनहर पर घूमने आए युवक से मारपीट, दो नामजद समेत अन्य पर आरोप

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गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित आकाश नगर निवासी रोहित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शुक्रवार को वह अपने दोस्तों के साथ मुरादनगर गंगनहर पर घूमने आया था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद मोदीनगर के रोरी निवासी शिवम चौधरी, पीयूष चौधरी और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में रोहित को चोटें आईं। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर शिवम, पीयूष व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विज्ञापन

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित आकाश नगर निवासी रोहित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शुक्रवार को वह अपने दोस्तों के साथ मुरादनगर गंगनहर पर घूमने आया था। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद मोदीनगर के रोरी निवासी शिवम चौधरी, पीयूष चौधरी और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में रोहित को चोटें आईं। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर शिवम, पीयूष व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

मुरादनगर। गंगनहर पर दोस्तों के साथ घूमने आए युवक के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने दो नामजद युवकों समेत अन्य पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है।