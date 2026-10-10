फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Tight security arrangements at Delhi-Ghaziabad border ahead of CJP protest

जंतर-मंतर प्रदर्शन: गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर अलर्ट, हर रास्ते पर पहरा; भारी पुलिस फोर्स तैनात

Sat, 10 Oct 2026 08:05 AM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 08:05 AM IST
सार

सीजेपी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। चुनाव आयोग के खिलाफ इस प्रदर्शन के मद्देनजर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

विज्ञापन
Tight security arrangements at Delhi-Ghaziabad border ahead of CJP protest
दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन के आह्वान के बाद गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कौशांबी के यूपी बॉर्डर से लेकर लोनी, खोड़ा, तुलसी निकेतन, अप्सरा और सीमापुरी बॉर्डर तक पुलिस अलर्ट है। शनिवार तड़के से ही दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना पूछताछ के किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाल रहे हैं।

विज्ञापन


सीजेपी ने 10 अक्तूबर यानी आज शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

विज्ञापन
Trending Videos

इन बॉर्डर पर विशेष निगरानी
कौशांबी यूपी बॉर्डर, दिलशाद गार्डन के अप्सरा बॉर्डर, तुलसी निकेतन बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, खोड़ा क्षेत्र के मयूर विहार और गाजीपुर बॉर्डर तथा शालीमार गार्डन के सीमापुरी बॉर्डर पर पुलिस की विशेष निगरानी है। दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ पुलिसकर्मी लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं।

विज्ञापन

सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी
डीसीपी ने बताया कि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिये भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू किए जाने के बीच सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सीमावर्ती मार्गों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है।

बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग की जा रही है। पुलिस हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए है। - ऋजुल, डीपीसी ट्रांस हिंडन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed