जंतर-मंतर प्रदर्शन: गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर अलर्ट, हर रास्ते पर पहरा; भारी पुलिस फोर्स तैनात

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन के आह्वान के बाद गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कौशांबी के यूपी बॉर्डर से लेकर लोनी, खोड़ा, तुलसी निकेतन, अप्सरा और सीमापुरी बॉर्डर तक पुलिस अलर्ट है। शनिवार तड़के से ही दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना पूछताछ के किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाल रहे हैं।

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सीजेपी ने 10 अक्तूबर यानी आज शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। संगठन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।