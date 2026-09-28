Ghaziabad News: मोबाइल फोन चार्ज करते समय करंट की चपेट में आई महिला, मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:28 AM IST
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लोनी । मेवला भट्ठी गांव स्थित ईंट भट्ठे पर 25 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना 24 सितंबर को मोबाइल फोन चार्ज करते समय हुई थी। मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत तीन लोगों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हुआ है।
मृतका की पहचान हिना परवीन के रूप में हुई है। वह अपने पति नौशाद के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी। हिना के पिता अलमदीन ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब छह वर्ष पहले नौशाद से हुई थी। 24 सितंबर को नौशाद ने फोन कर बताया कि हिना को मोबाइल चार्ज करते समय करंट लग गया। बाद में अलमदीन को हिना की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की ससुराल में उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली का करंट लगना बताया गया है।
अलमदीन ने मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बेटी के पति नौशाद, भट्ठा मालिक दिनेश और ठेकेदार इमरान पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि यह केस मंसूरपुर थाने से लोनी थाने स्थानांतरित किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मृतका की पहचान हिना परवीन के रूप में हुई है। वह अपने पति नौशाद के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी। हिना के पिता अलमदीन ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब छह वर्ष पहले नौशाद से हुई थी। 24 सितंबर को नौशाद ने फोन कर बताया कि हिना को मोबाइल चार्ज करते समय करंट लग गया। बाद में अलमदीन को हिना की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की ससुराल में उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली का करंट लगना बताया गया है।
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अलमदीन ने मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बेटी के पति नौशाद, भट्ठा मालिक दिनेश और ठेकेदार इमरान पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि यह केस मंसूरपुर थाने से लोनी थाने स्थानांतरित किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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