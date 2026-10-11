Ghaziabad News: मामूली विवाद पत्नी का चाकू से गला रेता, हालत नाजुक

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लोनी। दौलतनगर कॉलोनी में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल महिला को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आठ अक्तूबर की शाम की है। पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में दौलत नगर अगरौला निवासी सूरज सरोज ने बताया कि उनकी बहन कविता ने वर्ष 2018 में बुलंदशहर के झाजर निवासी राजेंद्र सिंह के बेटे प्रेमपाल से कोर्ट मैरिज की थी। प्रेमपाल दौलत नगर में रहकर ही एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। आरोप है कि आठ अक्तूबर की शाम करीब साढ़े छह बजे प्रेमपाल ने कविता को जान से मारने की नीयत से चाकू से उसका गला रेत दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवित की हालत गंभीर बनी हुई है। सूरज सरोज ने नौ अक्तूबर को ट्रोनिका सिटी थाने पहुंचकर आरोपी जीजा प्रेमपाल के खिलाफ बहन की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी प्रेमपाल के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे क्या वजह रही और वारदात के समय क्या परिस्थितियां थीं, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लोनी, दिल्ली और बुलंदशहर में दबिश दे रही है।