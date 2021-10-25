Ghaziabad News: रास्ते में किनारे पर लेटे युवक पर चढ़ा वाहन, रिपोर्ट

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गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले रास्ते में किनारे पर लेटे युवक पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। कौशल नगर मंदिर रोड, नंदग्राम निवासी इंदल सिंह ने बताया कि उनके बेटे शेखर की तबीयत खराब थी। अचानक से तबीयत बिगड़ने पर वह रास्ते में किनारे पर लेट गया। इसी दौरान अज्ञात वाहन तेज गति से आया और उनके बेटे को कुचल दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। उसको बचाने का वार्षिक प्रयास किया गया। अस्पताल में भी भर्ती कराया गया लेकिन को कामयाबी नहीं मिल सकी। एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी होगी।