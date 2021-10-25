Ghaziabad News: पुरानी रंजिश में दो युवकों पर जानलेवा हमला किया,चार पर केस दर्ज

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मोदीनगर। नगर के निवाड़ी मार्ग पर पुरानी रंजिश में आरोपियों ने दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम वह अपने दोस्त कपिल और रोहित के साथ बाइक से निवाड़ी मार्ग से लौट रहे थे। आरोपियों ने उन्हें रोका और मारपीट करने लगे। आरोपियों ने सागर और कपिल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया। इस दौरान सागर और कपिल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों के जमा होने पर आरोपी वहां से भाग गए। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार राजा व आकाश निवासी जगतपुरी व कार्तिक निवासी गांव याकूतपुर मवी और अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।