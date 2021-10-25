Ghaziabad News: चोरी की बाइक के साथ दो वाहन चोर गिरफ्तार

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लोनी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मंगलवार सुबह निठोरा गांव मार्ग से दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस टीम निठोरा रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने चोरी की बाइक पर आ रहे दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों वाहन चोरों ने अपने नाम आदिल निवासी इकराम नगर और अमन निवासी बादशाह पुर सिरौली थाना लोनी बताए। उन्होंने बाइक को निठोरा रोड स्थित एक घर के सामने से चोरी किया था। चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में घूम रहे थे।