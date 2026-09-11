फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two thieves arrested in Ghaziabad with four stolen bikes

गाजियाबाद में दो शातिर चोर गिरफ्तार: चोरी का ऐसा था हुनर, 30 सेकेंड में खोल देता था लॉक, चार बाइक बरामद

Fri, 11 Sep 2026 09:10 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 11 Sep 2026 09:10 PM IST
सार

गाजियाबाद में पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की चार बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रेकी कर वारदात करते थे। इनमें एक बदमाश महज 30 सेकेंड में बाइक का लॉक खोल देता था।

विज्ञापन
Two thieves arrested in Ghaziabad with four stolen bikes
दो आरोपियों के साथ चोरी की बाइक बरामद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की चार बाइकें बरामद की हैं। आरोपी बेहद शातिर हैं और गाजियाबाद व मेरठ समेत अन्य जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

विज्ञापन

एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शुक्रवार को क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। जानकारी के बाद मोदीनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को दो संदिग्ध युवक मिले। पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की तो दोनों वाहन चोर गिरोह के सदस्य निकले। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की चार बाइकें बरामद कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के नाम आर्यन कश्यप निवासी लंकापुरी बिसोखर और शादाब निवासी किदवईनगर कॉलोनी, मोदीनगर बताए हैं। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे रेकी कर बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों बेहद शातिर हैं। उन्होंने बरामद की गई बाइकें गाजियाबाद और मेरठ से चोरी की थीं।
विज्ञापन

शादाब बाइकों के लॉक खोलने में माहिर है। वह मात्र 30 सेकेंड में बाइक का लॉक खोल देता था। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने चोरी की बाइकें गोविंदपुरी में सारा मार्ग स्थित झाड़ियों में छिपा रखी थीं और उन्हें बेचने की फिराक में थे। पुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed