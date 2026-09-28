Ghaziabad News: टीएचए के कई इलाकों में चार से आठ घंटे गुल रही बिजली

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न्यायखंड एक निवासी सीमा ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे ही बिजली कटनी शुरू हो गई थी। पूरी रात बारिश की वजह से कटौती का सिलसिला चलता रहा। वहीं राजेंद्र नगर बिजली घर से जुड़े इलाके शालीमार गार्डन, श्याम एंक्लेव समेत कई इलाकों में सुबह चार बजे से छह बजे तक बिजली गुल रही। वसुंधरा सेक्टर दो-बी में शनिवार शाम करीब छह बजे लाइन में फॉल्ट होने से बिजली गुल रही। देर रात करीब दो बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। करीब आठ घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। शाम को बिना बिजली के मोटर नहीं चलने से टंकियों में पानी स्टोर नहीं कर सके। साथ ही रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हुए।इन इलाकों में मरम्मत कार्य के चलते चार घंटे आपूर्ति बाधितसाहिबाबाद व महाराजपुर क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य के चलते चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। 33 व 11 केवी उपकेंद्र महाराजपुर एक के फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अनुरक्षण कार्य हुआ। वहीं 33 केवी इंडिपेंडेंट फीडर अंबिका स्टील पर 33 केवी लाइन के तार व पोल बदलने का कार्य किया गया। इससे अंबिका स्टील फैक्ट्री, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा सेक्टर-10 व 16, ट्रांसयमुना इंडस्ट्री, वैशाली सेक्टर-6 और महाराजपुर तीन समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।कुछ इलाकों में फॉल्ट हो गया था, जिन्हें ठीक कराकर आपूर्ति सामान्य करा दी गई है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के दौरान शटडाउन दिया गया था, जिससे कोई हादसा ना हो। -बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता, ऊर्जा निगम जोन-तीन