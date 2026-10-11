Ghaziabad News: 70 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त और 40 डायवर्ट, दैनिक यात्री बेहाल

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ट्रेनों के निरस्त होने और मार्ग बदलने से सबसे ज्यादा परेशानी गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों को हुई। खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, दनकौर और मोदीनगर से रोजाना नौकरी और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले लोगों को निजी वाहनों, डग्गामार बसों और ऑटो का सहारा लेना पड़ा। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर इन वाहन चालकों ने मनमाना किराया वसूला। कई यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के बाद निराश होकर लौटना पड़ा।दिल्ली की जगह गाजियाबाद में रोकी गईं ट्रेनेंराजधानी, वंदे भारत, तेजस, पूर्वा, महाबोधि और जनरथ समेत करीब आठ प्रमुख ट्रेनों का अंतिम पड़ाव दिल्ली के बजाय गाजियाबाद कर दिया गया। रेलवे ने आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को इसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी। दिल्ली के नरेला निवासी सीआरपीएफ कर्मी सुधीर ने बताया कि उन्हें समय पर ड्यूटी पर पहुंचने के लिए दो घंटे पहले स्टेशन आना पड़ा।ये प्रमुख ट्रेनें रहीं निरस्तदिल्ली-गाजियाबाद रूट की 13 ईएमयू, सहारनपुर-दिल्ली रूट की चार लोकल और अलीगढ़-दिल्ली रूट की तीन ईएमयू समेत हाथरस, मुरादाबाद, बरेली, बुलंदशहर, पलवल और मथुरा रूट की कई लोकल ट्रेनें निरस्त रहीं। इसके अलावा लखनऊ मेल, गोमती एक्सप्रेस, कालका मेल, महानंदा एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, लखनऊ एसी, बनारस सुपरफास्ट, अमृत भारत, हरिद्वार मेल, गंगा एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, बरेली इंटरसिटी और देहरादून एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी निरस्त रहीं।यात्रियों का दर्दतीन घंटे बाद दूसरी ट्रेन का इंतजारउत्कल एक्सप्रेस से आगरा जाने के लिए सुबह आठ बजे स्टेशन पहुंचा था। यहां आने पर पता चला कि ट्रेन निरस्त है। अब तीन घंटे बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस से जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।-आकाश कुमार, सहारनपुरदिल्ली घूमने का कार्यक्रम बिगड़ादोस्तों के साथ दिल्ली घूमने का प्लान था, लेकिन ट्रेन निरस्त होने से पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। रात गाजियाबाद में होटल का कमरा लेकर बितानी पड़ी। सुबह से स्टेशन पर बैठे हैं, दिल्ली की ओर कोई ट्रेन नहीं जा रही।-रोहन, अमरोहाऑटो चालक ने वसूले 500 रुपयेबिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद आने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गाजीपुर से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक आने के लिए ऑटो चालक ने 500 रुपये ले लिए।-अभिषेक कुमार, समस्तीपुर10 की जगह 60 रुपये तक किरायानए बस अड्डे से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का किराया 10 रुपये है, लेकिन शनिवार को ऑटो चालकों ने यात्रियों से 40 से 60 रुपये तक वसूले।- ज्ञानेंद्र कुमार, कानपुर