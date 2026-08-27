Ghaziabad News: नौ वर्षीय बच्ची लापता, अपहरण का मामला दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
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साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के झंडापुर इलाके से नौ वर्षीय बच्ची कनक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने लिंक रोड थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बताया कि 22 अगस्त को कनक दोपहर में पड़ोस की परचून की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित मां ने 25 अगस्त को लिंक रोड थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि बच्ची की तलाश में तीन टीमें जुटी है और आसपास के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है। ब्यूरो
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