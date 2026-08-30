Ghaziabad News: बार में मारपीट और तोड़फोड़ के दो आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:11 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
कौशांबी। वैशाली स्थित मॉल के एक बार में बिल के रुपये मांगने पर बार मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों से मारपीट करने के दो आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपी समीर निवासी गाजीपुर दिल्ली और सादिक निवासी अशोक विहार लोनी हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उनके साथ इमरान और अनीश समेत अन्य लोग साथ थे। बता दें कि वैशाली के मॉल में 25-30 लोगों ने बार मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों से मारपीट की थी। आरोप है कि गल्ले में रखे पांच लाख रुपये भी आरोप लूटकर ले गए। पीड़ित सुधीर जायसवाल दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले हैं। उनके साथ् मारपीट की और बचाव में आए मैनेजर सुरेंद्र व सहयोगी प्रदीप को भी पीटा था। एसीपी ने बताया कि भागे हुए आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन