गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: इंदिरापुरम में ट्रक की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, हादसे के बाद चालक फरार

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नेशनल हाईवे-9 पर छिजारसी कट के पास एक ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मारी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है लेकिन चालक फरार है।

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