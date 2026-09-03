फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Municipal Corporation takes action against illegal dairy in Pasaunda.

Ghaziabad News: पसौंडा में अवैध डेयरी के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई

Thu, 03 Sep 2026 02:01 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Municipal Corporation takes action against illegal dairy in Pasaunda.
- अभियान चलाकर 40 से अधिक पशु पकड़े, डेयरी संचालकों एक लाख का लगाया जुर्माना
विज्ञापन




साहिबाबाद। आवासीय इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रहीं डेयरियों पर नगर निगम ने शिकंजा कसते हुए बुधवार को पसौंडा गांव में अभियान करीब 10 डेयरियों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 40 से अधिक पशुओं को कब्जे में लिया गया।

स्थानीय स्तर पर लंबे समय से डेयरियों के कारण गंदगी फैलने और नालियों के जाम होने की शिकायतें सामने आ रही थीं। आरोप है कि कई स्थानों पर गोबर और गंदा पानी नालियों में बहाया जाता है। इससे नालियों के साथ सीवर लाइन भी प्रभावित होती है। नगर निगम की टीम ने बुधवार को शिकायत वाले स्थानों को चिह्नित कर डेयरियों की जांच की। मौके पर नियमों का पालन नहीं होने पर पशुओं को निगम की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन


मोहन नगर जोनल प्रभारी आशीष त्रिपाठी ने बताया कि पसौंडा में अवैध डेयरियों को लेकर शिकायतों पर अभियान चलाया गया। आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत डेयरी संचालन और नालियों-सीवर को प्रभावित करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि अभियान का उद्देश्य पशुओं को हटाना नहीं, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता व जल निकासी को बेहतर बनाए रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed