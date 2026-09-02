Ghaziabad News: महिला से दुष्कर्म के आरोप में ममेरा भाई गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
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लोनी। महिला से दुष्कर्म के मामले में भागे हुए आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात अंजाम देने का आरोप है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्या ने बताया कि दिल्ली की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला तीन दिन पहले लोनी क्षेत्र में अपने मामा के घर पहुंची थीं। आरोप है कि ममेरे भाई ने महिला को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। होश आने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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