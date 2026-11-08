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यूपी: केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं के बीच कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

Sun, 08 Nov 2026 04:26 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 04:26 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र के सदीक नगर में रोडेक्स केमिकल के बंद गोदाम में आग लग गई। दोनों गेट के ताले तोड़कर दमकलकर्मी अंदर पहुंचे। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

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Massive Fire Breaks Out at Chemical Warehouse in Ghaziabad; Firefighters Enter Amid Toxic Smoke
गाजियाबाद में आग बुझाते कर्मचारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र के सदीक नगर स्थित रोडेक्स केमिकल के गोदाम में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। गोदाम बाहर से बंद था और उसके अंदर से तेजी से काला धुआं निकल रहा था। 
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आग की भयावहता को देखते हुए कोतवाली और कविनगर औद्योगिक क्षेत्र से चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके अलावा दो वाटर बाउजर और डिजास्टर वैन भी बुला ली गई। दमकलकर्मियों ने गोदाम के दोनों तरफ लगे तालों को तोड़कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकलकर्मी जहरीले धुएं के बीच ब्रीदिंग एयर सेट पहनकर गोदाम के अंदर दाखिल हुए। आग को चारों तरफ से घेरकर बुझाने का प्रयास किया गया। 
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कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के समय मौके पर स्थानीय पुलिस और फैक्ट्री मालिक विवेक त्यागी भी मौजूद थे।
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