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Ghaziabad News: अफसरों को बिना बताए लाइनमैनों ने शिफ्ट कर दिया बिजली का खंभा

Sun, 11 Oct 2026 02:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:22 AM IST
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Linemen shifted the electricity pole without informing the officers
गाजियाबाद। विद्युत निगम में कर्मचारियों की मनमानी और साठगांठ का बड़ा मामला सामने आया है। स्वर्णजयंतीपुरम क्षेत्र में तैनात लाइनमैनों ने विभागीय अधिकारियों को अंधेरे में रखकर चुपचाप बिजली का खंभा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इसके लिए न तो कोई एस्टीमेट स्वीकृत कराया गया और न ही उच्चाधिकारियों से कोई अनुमति ली गई। मामला संज्ञान में आते ही महकमे में हड़कंप मच गया। अफसरों की सख्ती के बाद आनन-फानन शनिवार तड़के खंभे को दोबारा उसी जगह पर स्थापित कराया गया।
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इलाके में लाइनमैनों ने लाइन में खराबी (फॉल्ट) आने का बहाना बनाकर खंभे को हटाने का ताना-बाना बुना था। इलाके के रहने वाले आशीष ने बताया कि स्वर्णजयंतीपुरम ई ब्लॉक के मकान संख्या 80 के सामने बिजली का खंभा लगा हुआ था। जिसे ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। विभागीय नियमों के अनुसार किसी भी खंभे को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा आवेदन, सर्वे, एस्टीमेट और तय प्रक्रिया पूरी करनी होती है लेकिन लाइनमैनों ने साठगांठ के चलते निजी फायदे के लिए नियमों को दरकिनार कर खंभे को शिफ्ट कर दिया। इसकी भनक जब क्षेत्र के अवर अभियंता और अधिशासी अभियंता तक पहुंची तो विभाग में खलबली मच गई। अफसरों ने बिना अनुमति खंभा हटाने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे पुरानी जगह पर लगाने के निर्देश दिए। खंभे शिफ्ट करने वाले कर्मियों की जब पोल खुली तो वे आनन-फानन अल सुबह मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद खंभे को वापस उसी जगह खड़ा कर लाइन चालू कराई। इस संदर्भ में एक्सईएन संजीव गौतम ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह के तथ्य सामने आते हैं, तो जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
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