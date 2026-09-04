गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से पिता-पुत्र घायल, इन्द्रजीत का काटना पड़ा पैर

गाजियाबाद में बुधवार देर रात एनएच नौ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज गति से आए ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घायलों की पहचान महरौली निवासी इन्द्रजीत और उनके बेटे विकास के रूप में हुई है। वे रामा अस्पताल से महरौली वेव सिटी स्थित अपने घर लौट रहे थे। मसूरी क्षेत्र में एहसान होटल के सामने यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इन्द्रजीत के दाहिने पैर में गंभीर चोट आई थी। चिकित्सकों को उपचार के दौरान उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। इन्द्रजीत को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल से दिल्ली हायर सेंटर रेफर किया गया है। उनके बेटे विकास का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिवार में इस घटना के बाद चिंता का माहौल है।एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने इस मामले की जानकारी दी। घायल इन्द्रजीत के भाई नवाब सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।इन्द्रजीत और विकास बुधवार रात अपने मरीज को खाना देने रामा अस्पताल गए थे। वहां से लौटते समय मसूरी क्षेत्र में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर लगी। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने इन्द्रजीत का पैर बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर क्षति के कारण काटना पड़ा।