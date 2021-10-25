Ghaziabad News: डिलीवरी बॉय से लूट, एक माह बाद चोरी का केस दर्ज

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गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 17 अगस्त की देर रात डिलीवरी बॉय से बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर चाकू की नोक पर बाइक, नकदी और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित ने 18 अगस्त को थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि वह 29 दिन तक चौकी के चक्कर लगाता रहा। बुधवार को वारदात के 30वें दिन पुलिस ने उसे थाने बुलाया और बाइक चोरी तथा बाइक पर मोबाइल लगा होने की शिकायत दर्ज कराई। विजयनगर की चरण सिंह कॉलोनी निवासी सतेंद्र कुमार ने बताया कि वह जेप्टो में ऑर्डर डिलीवरी का काम करते थे। 17 अगस्त की रात करीब दो बजे वह क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में ऑर्डर देने गए थे। तिगरी गोल चक्कर के पास दो बाइक पर छह नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे। उन्होंने एक बाइक उनकी बाइक के पीछे और दूसरी आगे लगा दी। आरोप है कि आते ही बदमाशों ने उन्हें कई थप्पड़ मारे। इसके बाद एक बदमाश ने चाकू निकालकर दिखाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाश उनकी बाइक, जेब में रखे एक हजार रुपये और हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शिकायत दर्ज होने में देरी होने समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

