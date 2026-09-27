10वीं मंजिल से गिरी 7वीं की छात्रा: डायरी में शिक्षिका के परेशान करने की लिखी बात; बड़ी बहन ने किया ये खुलासा

खेलने जाने की बात कर निकली थी

पुलिस के अनुसार छोटी बेटी रितिसा (13) सातवीं कक्षा में राजेंद्र नगर राजबाग रोड स्थित एक नामचीन स्कूल में पढ़ती थी। इसी स्कूल में उनकी बड़ी भी पढ़ाई करती है। परिजन ने बताया कि शनिवार करीब पांच बजे रितिका अपनी मां को दिमाग खराब और खेलने की बात कहकर फ्लैट से निकली थी। कुछ देर बाद वह 10वीं मंजिल से नीचे गिरी मिली। ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी छात्रा को लहूलुहान देखकर गार्ड ने हल्ला मचा दिया, जिसके बाद पास के फ्लैट में रहने वाले डॉ. मयंक जैन बाहर आए। उन्होंने बच्ची को सीपीआर दिया, उसकी हालत गंभीर देख उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के सिर, फेफड़े फटने के कारण उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।