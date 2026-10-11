Ghaziabad News: 12 लाख में बेची कार, 8.80 लाख रुपये का नहीं हुआ भुगतान, परिवाद दर्ज करने का आदेश

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12 लाख रुपये में हुआ था सौदाअदालत में दी अर्जी के अनुसार रोशन अपनी कार बेचना चाहते थे। रूपेंद्र सिंह के माध्यम से उनकी मुलाकात आदित्य मसीह और विपिन कुमार से हुई। दोनों ने झारखंड के परिवहन विभाग के नंबर की कार 12 लाख रुपये में खरीदने पर सहमति जताई। 20 सितंबर 2025 को बिक्री का अनुबंध किया गया। इसके तहत एक महीने में 1.50 लाख रुपये और शेष 10.50 लाख रुपये 50 हजार रुपये की मासिक किस्तों में देने की बात तय हुई थी। किस्त नहीं देने पर कार वापस करने की शर्त भी रखी गई थी।किस्तें बंद करने का आरोपशिकायतकर्ता का आरोप है कि शुरुआत में कुछ रकम देने के बाद आरोपियों ने किस्तें देना बंद कर दिया। इसके अलावा वाहन के पंजीकरण संबंधी कार्य के नाम पर विपिन कुमार ने एक लाख रुपये नकद लिए। कई बार मांग करने के बावजूद न तो बकाया रकम मिली और न ही कार वापस की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 8.80 लाख रुपये बकाया हैं। पुलिस से शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर रोशन ने अदालत का रुख किया। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता घटना के तथ्यों से परिचित है और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे में पुलिस विवेचना आवश्यक नहीं है।