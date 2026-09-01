Ghaziabad News: प्लॉट के नाम पर भाजपा नेता से नौ लाख ठगे, केस दर्ज

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मोदीनगर। नगर की बाग कॉलोनी निवासी भाजपा के मनोनीत सभासद नवीन जायसवाल से 60 वर्गगज का प्लॉट दिलाने के नाम पर नौ लाख रुपये ठगने आरोप है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मोदीनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। नवीन जायसवाल की शिकायत के अनुसार देहरादून निवासी नीलम झा से 60 वर्गगज प्लॉट का सौदा 9.60 लाख रुपये में तय हुआ था। उन्होंने नौ लाख रुपये का भुगतान कर दिया। बैनामे का समय आने पर नीलम झा ने रजिस्ट्री करने से आनकानी की तो उन्होंने छानबीन शुरू की। जांच करने में पता चला कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया है वह किसी अन्य के नमा पर है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार नीलम झा निवासी प्रेमनगर देहरादून और राज सिंह निवासी संजयनगर गाजियााबद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद