फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Asotech The Nest AOA registration cancelled; DM issues directives regarding essential services.

Ghaziabad News: एसोटेक द नेस्ट एओए पंजीकरण रद्द, डीएम ने जरूरी सेवाओं के लिए दिए निर्देश

Sat, 12 Sep 2026 01:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Asotech The Nest AOA registration cancelled; DM issues directives regarding essential services.

विज्ञापन
गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक द नेस्ट अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसके बाद सोसायटी में जरूरी सेवाओं के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



उन्होंने बिजली, पानी, डीजल और कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य आवश्यक भुगतानों के लिए तहसीलदार सदर को शुक्रवार को नामित किया है। यह कदम निवासी शिवम गहलोत के 10 सितंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद उठाया गया। गहलोत ने जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का अनुरोध किया था। अब नामित अधिकारी की देखरेख में भुगतानों की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य सोसायटी के निवासियों की बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित रखना है। एओए के खिलाफ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 24 के तहत जांच होनी थी। हालांकि, एओए ने ऑडिटर को आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।
विज्ञापन




पंजीकरण रद्द होने का कारण और प्रभाव

एओए का पंजीकरण 22 अगस्त को निरस्त किया गया था। इसके बाद बैंक ने एओए का खाता फ्रीज कर दिया। इससे पैसे की निकासी पर रोक लग गई। डिप्टी रजिस्ट्रार निखलेख राजन ने बताया कि जांच में सहयोग न करने के कारण पंजीकरण रद्द किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed