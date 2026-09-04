Ghaziabad News: नालों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों पर कार्रवाई

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लोनी। नगर पालिका की टीम ने बृहस्पतिवार को राम पार्क कॉलोनी में नालों में गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की है। एक डेयरी को सील कर दिया गया है, जबकि चार अन्य संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को दो दिन के भीतर आवासीय कॉलोनी से डेयरी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।नगर पालिका अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी पुलिस बल के साथ राम पार्क कॉलोनी पहुंचे। टीम ने यहां बिना अनुमति संचालित की जा रही पांच डेयरियों की जांच की। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों से गोबर के निस्तारण के संबंध में जानकारी ली। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ संचालक गोबर को नालियों में बहा रहे थे। इससे नालियां जाम हो रही थीं और गंदगी फैल रही थी। अनियमितता मिलने पर नगर पालिका ने एक डेयरी को तत्काल सील कर दिया। चार संचालकों को दो दिन में डेयरी हटाने का नोटिस दिया गया।शहरभर में चलेगा अभियानअधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में डेयरी नहीं हटाने पर बिजली कनेक्शन काटने के साथ सबमर्सिबल भी उखाड़ दिए जाएंगे। त्रिपाठी ने बताया कि शहरभर में डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नालों में गोबर और पॉलिथीन बहाने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।