Faridabad News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

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मृतक की पहचान रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रिंकू ने 22 सितंबर को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। करीब चार दिन तक उपचार के बाद 26 सितंबर की रात रिंकू ने दम तोड़ दिया। वह शादीशुदा था और चालक का काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के भाई प्रमोद के बयान दर्ज किए हैं और उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की गई है। संवाद

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बल्लभगढ़। गांव मुजेड़ी निवासी युवक की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।