Faridabad News: 5जी एप्लीकेशन विषय होगी कार्यशाला

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फरीदाबाद। बिजली व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में 5जी तकनीक की भूमिका पर विचार होगा। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की ओर से दूरसंचार विभाग के सहयोग से 11 सितंबर को सेक्टर-33 स्थित एनपीटीआई कॉरपोरेट कार्यालय के पावर सेक्टर में 5जी एप्लीकेशन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें देशभर से 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यशाला में विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल और दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। संवाद