Faridabad News: स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए फ्लाईओवर पर खड़ी कर दी गाड़ी, लगा जाम
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नीलम फ्लाईओवर पर बुधवार को खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर दी गई। इससे वाहनों के निकलने की जगह कम हो गई और यातायात धीमा पड़ गया। कुछ ही देर में फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
दोपहर करीब 2:00 बजे स्कूलों की छुट्टी के समय नीलम फ्लाईओवर पर वाहनों का दबाव ज्यादा होता है। इसी दौरान मरम्मत कार्य शुरू होने से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। कई स्कूल बसें और एंबुलेंस भी जाम में फंसी दिखाई दी। अन्य वाहन चालकों को भी फ्लाईओवर पार करने में सामान्य से अधिक समय लगा। स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण रास्ता संकरा हो गया था। दोपहर के समय आवाजाही अधिक होने के कारण मरम्मत कार्य से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कम यातायात वाले समय में काम किया जाता तो लोगों को इस तरह की परेशानी से बचाया जा सकता था।
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फरीदाबाद। नीलम फ्लाईओवर पर बुधवार को खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर दी गई। इससे वाहनों के निकलने की जगह कम हो गई और यातायात धीमा पड़ गया। कुछ ही देर में फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
दोपहर करीब 2:00 बजे स्कूलों की छुट्टी के समय नीलम फ्लाईओवर पर वाहनों का दबाव ज्यादा होता है। इसी दौरान मरम्मत कार्य शुरू होने से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े। कई स्कूल बसें और एंबुलेंस भी जाम में फंसी दिखाई दी। अन्य वाहन चालकों को भी फ्लाईओवर पार करने में सामान्य से अधिक समय लगा। स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण रास्ता संकरा हो गया था। दोपहर के समय आवाजाही अधिक होने के कारण मरम्मत कार्य से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कम यातायात वाले समय में काम किया जाता तो लोगों को इस तरह की परेशानी से बचाया जा सकता था।
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