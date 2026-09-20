Faridabad News: भगत सिंह कॉलोनी मार्केट की 12 दुकानों में चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST
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बल्लभगढ़। सेक्टर-3 के पास भगत सिंह कॉलोनी मार्केट में शनिवार रात 12 दुकानों के बाहर और छतों पर लगे एसी के कॉपर पाइप चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्रैवल और टूर कंपनी के मालिक चंद्रपाल भान ने बताया कि चोरों ने रात करीब 12 बजे से सुबह चार बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। सैलून, हार्डवेयर, मेडिकल और मोबाइल की दुकानों समेत अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया गया। सूचना पर पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए जांच की जा रही है। संवाद
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