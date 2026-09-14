फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The Human Rights Commission has taken cognizance of the female student's suicide case.

Faridabad News: मानवाधिकार आयोग ने छात्रा के आत्महत्या मामले पर लिया संज्ञान

Mon, 14 Sep 2026 11:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
The Human Rights Commission has taken cognizance of the female student's suicide case.
पुलिस, शिक्षा विभाग और स्कूल प्राचार्य से मांगी रिपोर्ट
विज्ञापन


मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डबुआ-गाजीपुर रोड स्थित एक स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्रा के कूदकर आत्महत्या करने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस प्रशासन, प्रधान सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्राचार्य से घटना की रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।

आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, समाचार रिपोर्टों के आधार पर पूर्ण पीठ ने मामले का संज्ञान लिया है। पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा के अलावा सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, एक सितंबर को छात्रा ने विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी थी।
विज्ञापन


घटना से पहले एक अध्यापक द्वारा छात्रा को कथित रूप से दंडित करने और कई घंटे धूप में खड़ा रखने का आरोप भी सामने आया है। हालांकि, विद्यालय प्रबंधन ने आरोपों से इन्कार किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि समाचार रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों को फिलहाल सही नहीं माना जा रहा है और जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी या निर्दोष नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन


छात्रा के पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी आयोग को दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। आयोग ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, पुलिस से प्राथमिकी, जांच और बयानों की रिपोर्ट देने व शिक्षा विभाग से छात्र-सुरक्षा, शिकायत तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अनुशासन व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed