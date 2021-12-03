Faridabad News: विद्यार्थियों को किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
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फरीदाबाद। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सामुदायिक पुलिसिंग सेल की ओर से गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, सराय ख्वाजा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को डायल 112 की उपयोगिता और आपातकालीन परिस्थितियों में इसके सही इस्तेमाल के तरीके बताए। विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या सुरक्षा संबंधी जरूरत में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए बेझिझक 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य सिपाही सुनील ने विद्यार्थियों को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में बताया और इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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