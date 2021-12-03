Faridabad News: जिला विज्ञान सेमिनार में छात्र दिखाएंगे प्रतिभा

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सेमिनार का आयोजन सेक्टर-86 स्थित शिरणी साई बाबा स्कूल में किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी चयनित छात्रों को समय पर पहुंचने की अपील की गई है। जिला स्तर की प्रतियोगिता छात्रों के लिए आगे बढ़ने का अहम अवसर है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विज्ञान सेमिनार में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छात्रों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्रीकृष्ण शर्मा ने कहा कि विज्ञान से जुड़े विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को मंच देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। खंड स्तर पर चयन के बाद अब छह छात्र जिला स्तर पर अपनी तैयारी और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन करेंगे। संवाद

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फरीदाबाद। खंड स्तर की प्रतियोगिता में चयनित छह छात्रों की प्रतिभा अब जिला स्तर पर परखी जाएगी। सोमवार को जिले में जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें खंड स्तर पर चुने गए छह छात्र हिस्सा लेंगे।