Faridabad News: बीके चौक पर खुले नाले से हादसे की आशंका

फरीदाबाद। बीके चौक स्थित नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यालय के बाहर खुला नाला लोगों के लिए हादसे का कारण बन सकता है। खास बात यह है कि खुले नाले के किनारे खाने का एक ठेला भी लगता है, जहां रोजाना कई लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं । ऐसे में हादसा हो सकता है।शुक्रवार को बीके चौक पर मौजूद एसजीएम नगर निवासी देव ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर नाला खुला छोड़ना संबंधित विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। लोगों ने मांग की है कि नाले को तत्काल ढकवाया जाए और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक इसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।