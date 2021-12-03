Faridabad News: बीके चौक पर खुले नाले से हादसे की आशंका
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बीके चौक स्थित नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यालय के बाहर खुला नाला लोगों के लिए हादसे का कारण बन सकता है। खास बात यह है कि खुले नाले के किनारे खाने का एक ठेला भी लगता है, जहां रोजाना कई लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं । ऐसे में हादसा हो सकता है।
शुक्रवार को बीके चौक पर मौजूद एसजीएम नगर निवासी देव ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर नाला खुला छोड़ना संबंधित विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। लोगों ने मांग की है कि नाले को तत्काल ढकवाया जाए और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक इसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
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फरीदाबाद। बीके चौक स्थित नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कार्यालय के बाहर खुला नाला लोगों के लिए हादसे का कारण बन सकता है। खास बात यह है कि खुले नाले के किनारे खाने का एक ठेला भी लगता है, जहां रोजाना कई लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं । ऐसे में हादसा हो सकता है।
शुक्रवार को बीके चौक पर मौजूद एसजीएम नगर निवासी देव ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर नाला खुला छोड़ना संबंधित विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। लोगों ने मांग की है कि नाले को तत्काल ढकवाया जाए और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक इसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
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