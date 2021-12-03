Faridabad News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:03 AM IST
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अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शहर में गर्मी और उमस का असर लगातार जारी है। सोमवार को सुबह से निकली तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिनभर उमस के कारण लोग बेहाल नजर आए। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया। शहरवासियों को अब बारिश का इंतजार है।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय तेज धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोगों को उमस के कारण परेशानी हुई। कई लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़-पौधों की छांव और दुकानों के बाहर बने शेड का सहारा लेते नजर आए।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इससे लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। हालांकि, शाम के समय धूप कम होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने पर तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश की संभावना को देखते हुए शहरवासियों को मौसम में बदलाव का इंतजार है।
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फरीदाबाद। शहर में गर्मी और उमस का असर लगातार जारी है। सोमवार को सुबह से निकली तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिनभर उमस के कारण लोग बेहाल नजर आए। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया। शहरवासियों को अब बारिश का इंतजार है।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय तेज धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोगों को उमस के कारण परेशानी हुई। कई लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़-पौधों की छांव और दुकानों के बाहर बने शेड का सहारा लेते नजर आए।
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मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इससे लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। हालांकि, शाम के समय धूप कम होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने पर तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश की संभावना को देखते हुए शहरवासियों को मौसम में बदलाव का इंतजार है।
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