Faridabad News: कुष्ठ रोगी खोज पखवाड़े की शुरुआत

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) के मरीजों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार से 14 दिवसीय कुष्ठ रोगी खोज पखवाड़े की शुरुआत की। अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया। रैली को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह और एचआईवी-एड्स कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. मनोज बजाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।स्वास्थ्य विभाग ने इस बार अभियान के दौरान जिले की करीब 25 लाख की आबादी को कवर करने का लक्ष्य रखा है। पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों की जांच करेंगी। कुष्ठ रोग के संभावित लक्षण वाले लोगों की पहचान कर उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान में आशा वर्करों को भी जिम्मेदारी दी गई है।जिले में 65 मरीज उपचाराधीनडीआर टीबी-एचआईवी कोऑर्डिनेटर सुभाष गहलोत ने बताया कि जिले में वर्तमान में कुष्ठ रोग के 65 मरीज उपचाराधीन हैं। इन सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरजिंदर सिंह ने बताया कि हर वर्ष अभियान के दौरान करीब 15 नए मरीजों की पहचान होती है। प्रदेश में फरीदाबाद में कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है। इस बार अधिक से अधिक संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।