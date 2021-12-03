Faridabad News: तेज धूप और उमस ने बढ़ाई लोगों की गर्मी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में मंगलवार को तेज धूप और उमस के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही धूप तेज रही, जिसके चलते दोपहर के समय लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।दोपहर के समय तेज धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। जरूरी काम से बाहर निकले लोगों ने धूप से बचने के लिए छाता, गमछा और अन्य साधनों का सहारा लिया। उमस के कारण लोगों को सामान्य तापमान के बावजूद अधिक गर्मी महसूस हुई। हालांकि, दिन में बीच-बीच में ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। हवा चलने पर मौसम कुछ देर के लिए सुहावना महसूस हुआ। शाम के समय धूप ढलने के बाद तापमान में हल्की गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके बाद पार्कों और बाजारों में लोगों की चहल-पहल बढ़ गई।मौसम में उतार-चढ़ाव को देखते हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी और उमस के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में लोगों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा धूप में निकलने से बचना और जरूरी होने पर ही दोपहर के समय घर से बाहर निकलना बेहतर रहेगा।